Синоптики рассказали, где в России жара сменится ночными заморозками

Москва, 28 мая. В российском Гидрометцентре сообщили, что жара в Сибири в ближайшие дни сменится ночными заморозками.

С заявлением на тему выступила заведующая лабораторией синоптического ведомства Людмила Паршина, уточнив, что похолодания по ночам за Уралом продлятся не очень долго.

«В Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, в Тыве 28–30 мая ночные температуры будут опускаться до минус трех градусов», — уточнила эксперт.

Кроме того, по словам Паршиной, к холодным ночам, несмотря на то, что в дневные часы будет по-летнему жарко, следует готовиться проживающим в Красноярском крае и Хакасии.

«28 мая на юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае) плюс 20–25, а 29 мая там возможно повышение температуры и до 30-градусной отметки», — рассказала синоптик.

Что касается погоды в Европейской части России, то последние дни календарной весны и первые дни июля будут жаркими: в эти дни ожидается малооблачная погода, а воздух будет интенсивно прогреваться.

«Характер погоды определяет обширный устойчивый антициклон из черноморского региона. Антициклон достигнет Центрального округа 28 мая, а еще через день – Приволжского», — констатировала Людмила Паршина.

Как сообщает «Газета.ru», в Москве во вторник воздух прогреется до +27 градусов, в среду – до +32. К слову, абсолютный максимум этого дня (32,5 градуса) был зафиксирован в 2007 году.