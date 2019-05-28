Трамп назвал крупнейшего покупателя американских истребителей F-35

Токио, 28 мая. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Япония закупает наибольшее количество боевых самолетов F-35.

В ходе встречи Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ японская сторона подтвердила намерение приобрести у США 105 истребителей F-35.

«В 2018 году Япония была крупнейшим покупателем американских вооружений. Сейчас они подтвердили намерение приобрести 105 новых самолетов F-35 с технологией «Стелс». «Стелс» — потому что, очевидно, их нельзя увидеть», — рассказал американский президент.

По словам Трампа, после завершения сделки Япония станет обладателем крупнейшего воздушного флота, состоящего из истребителей F-35, среди всех союзников США.

Отметим, эту закупку японское правительство одобрило еще в конце прошлого года. Несмотря на инцидент с F-35, потерпевшим крушение над Тихим океаном 9 апреля 2019 года, уже 20 апреля министр обороны страны Такэси Ивая подтвердил планы по приобретению крупной партии истребителей в США.

Ранее японская газета The Asahi Shimbun поставила вопрос о необходимости заморозки Японией программы по закупке F-35, поскольку причины катастрофы все еще не выяснены. Издание приводит данные Конгресса США, согласно которым новейший американский истребитель имеет 966 недоработок.

Напомним, F-35 — многоцелевой истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Его разработка обошлась бюджету США примерно в 1,5 триллиона долларов. Осенью прошлого года полеты истребителей этой модели были приостановлены из-за проблем с топливной системой. Вопросы о недоработках самолета не раз поднимались в Конгрессе и американском оборонном ведомстве.

Ранее от закупки F-35 отказались военные Германии.