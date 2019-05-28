Восстановленная школа начала работать в пригороде Дамаска в Сирии

Дамаск, 28 мая. Начальная школа восстановлена в пострадавшем от боевых действий пригороде Дамаска Восточная Гута.

По словам директора школы Ханы Бени, ученики уже приступили к занятиям, которые идут по обычному расписанию, хотя раньше школьникам приходилось учиться даже в каникулы, чтобы наверстывать упущенное за время боев в этом районе.

«Когда здесь были террористы, о занятиях и речи не шло — люди боялись приводить своих детей. Когда их прогнали, мы возобновили занятия, хотя здание было полуразрушено. Занимались даже летом, чтобы хоть как-то наверстать, а в этом году открыли школу уже нормально, и занятия идут по расписанию», — рассказала директор.

Начальная школа Сакба-Бенин остается одним из немногочисленных работающих учебных заведений для младших школьников в Восточной Гуте, поэтому занятия идут в две смены. Ожидается, что к осени здесь закончат восстановление еще нескольких начальных школ, после чего нагрузка на педагогов снизится.

«В основном ребята все очень умные. Сейчас многие отстали от программы, но мы активно занимаемся, им это очень нравится», — поделилась подробностями учитель арабского языка Рафия Каталани.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о восстановлении разрушенных школ в сирийской провинции Даръа.