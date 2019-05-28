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Стало известно, на чем больше всего экономят россияне

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Стало известно, на чем больше всего экономят россияне

Москва, 28 мая. Исследования общественного мнения показали, что за последний год почти треть жителей России сократили траты на путешествия.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в апреле холдингом «Ромир» опроса, участие в котором приняли 1500 граждан старше 18 лет, проживающие во всех федеральных округах России.

«Лишь 17% опрошенных заявили, что они ни на чем не экономят. Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят», — говорится в пояснительной записке к опросу.

Главная статья расходов, которую уменьшали граждане России – это путешествия. Отказались от поездок 29% опрошенных, хотя годом ранее этот показатель составлял всего 12%. Что касается еды, то на продуктах стали экономить 24% (годом ранее этот показатель равнялся 17%).

«Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%», — отмечают специалисты.

Кроме того, россияне экономят на развлечениях (22%), деликатесах (20%), алкоголе и сигаретах (13%), ресторанах (15%), косметике (8%), медицине (7%), бытовых услугах (8%), занятиях спортом (7%).

Как напоминает «Газета.ru», ранее сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели исследование и установили, что большинство россиян (85%) довольны своей работой.

Стало известно, на чем больше всего экономят россияне

Согласно итогам социологического опроса, более трети опрошенных россиян — 34% заявили, что выбрали работу, поскольку так «сложились обстоятельства». Практически аналогичное число — 30% выбрали место работы согласно своим хобби.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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