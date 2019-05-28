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Россия

ТОФ получит на вооружение новейший морской буксир

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ТОФ получит на вооружение новейший морской буксир

Владивосток, 28 мая. Российский Тихоокеанский флот вскоре получит новейший морской буксир «Андрей Степанов». Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

По его словам, он войдет в состав войск на северо-востоке страны в ближайшие несколько месяцев. Буксир построен на Ярославском судостроительном заводе. Его экипаж уже сформирован и начал обучение в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Моряки прослушают курс теоретической подготовки, а затем примут участие в подготовке судна к походу.

Напомним, что буксир предназначен для буксировок во льдах и чистой воде, а также для проводок в акватории портов и постановки судов к причалу. Также с помощью буксира можно тушить пожары и снимать корабли и суда с мели.

Грузоподъемность «Андрея Степанова» составляет 200 тонн,  дальность плавания — 300 миль. Буксир может находиться в автономном плавании 30 суток.

Ранее корвет «Стойкий» выполнил пуски ракет на Балтике во время учений. Он специализируется на поражении быстроходных кораблей и поддержке морского десанта. Корвет оснащен ракетными комплексами «Уран».

Как сообщает «Газета.ru», в конце мая корвет «Гремящий» отправился в Финский залив для прохождения заводских ходовых испытаний, включая вибрационные, маневренные и скоростные. Кроме того, экипаж проверит работоспособность механизмов и систем корабля.

 

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Автор: Борис Николаев
Источник: РИА Новости
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