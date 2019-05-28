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Аэропорт Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за звонка о бомбе

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Аэропорт Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за звонка о бомбе

Петропавловск-Камчатский, 28 мая. Пассажиров главного аэропорта Камчатки и одного из местных автовокзалов эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Как сообщает пресс-служба ФСБ по Камчатскому краю, во вторник были получены сообщения о минировании зданий аэровокзала, автостанции и торгового центра.

«Поступили звонки с сообщениями о взрывных устройствах, якобы находящихся в здании аэровокзала, автостанции и в торговом центре в городе Вилючинск», — сообщил представитель ФСБ.

Силовик подчеркнул, что в Вилючинске, который является закрытым городом, где базируются подводные лодки, нет крупных торговых центров, поэтому там посетителей эвакуировали из больших магазинов.

Все здания, о которых шла речь в поступившем сообщении, обследуют специалисты ФСБ, сотрудники полиции и кинологи со служебными собаками.

По предварительной информации, задержки рейсов в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за случившегося нет.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: «Интерфакс»
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