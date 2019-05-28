Рогозин объяснил, почему России не стоит участвовать в новой лунной гонке

Москва, 28 мая. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что России не стоит участвовать в лунной гонке с США как во время холодной войны.

По его словам, новая лунная гонка не является соревнованием сверхдержав. Он подчеркнул, что это гонка между республиканцами и демократами в США.

«Для нас Луна — это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет», — заявил Рогозин.

Ранее на лекции в МГУ глава Роскосмоса рассказала, что первый пилотируемый полет с высадкой российского экипажа на Луне запланирован на 2030 год.

Напомним, что научно-производственное объединение имени Лавочкина начало разрабатывать автоматическую станцию «Луна-28». Она сможет собрать лунный грунт и доставить его на Землю в замороженном виде. Запуск станции намечен на 2027 год. В настоящий момент специалисты занимаются фазой аванпроекта, она предшествует эскизному проекту.

В ноябре 2018 года Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что Россия планирует не только высадиться на Луне, но и создать там полноценную базу. Он подчеркнул, что это задача куда более масштабная, чем у США.

Как сообщает «Газета.ru», американские СМИ считают, что советская программа пилотируемых полетов к Луне провалилась из-за ошибок в менеджменте. По мнению экспертов, одной и той же задачей занимались разные конструкторские бюро, кроме того, некоторые проекты недополучали финансирование.

Отметим, что президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы специалисты NASA отправили астронавтов к Луне в ближайшие пять лет. Американский лидер заявил, что этой цели нужно добиться «любыми необходимыми средствами». По его словам, Штаты станут первой державой, отправившей людей на Луну в XXI веке.