NI спрогнозировал, чем обернется конфликт РФ и НАТО без участия США

Вашингтон, 28 мая. Эксперты издания National Interest считают, что если США вдруг решат выйти из НАТО, то остальные государства альянса в случае гипотетического военного конфликта не смогут противостоять России.

Специалисты из Международного института стратегических исследований смоделировали ситуацию, при которой Россия «захватывает» Литву и часть Польши. В таком случае Североатлантический альянс должен незамедлительно сообща отреагировать.

Однако в случае отсутствия США среди союзников делает «ответ» НАТО невероятно проблемным – военному блоку элементарно нечем будет «отвечать», так как собственных войск хватит лишь на одну дивизию.

«Североатлантический альянс без поддержки США способен противопоставить России лишь один корпус солдат, тогда как для получения численного превосходства требуется четыре корпуса», — считают эксперты.

При этом эти самые корпусы должны иметь на своем вооружении современные танки и боевые машины пехоты. Однако, как считают эксперты, у НАТО есть только 20 имеющих необходимое техническое оснащение бригад.

«У сухопутных сил альянса в Европе ощущается нехватка воздушной техники, которой достаточно лишь для прикрытия авиабаз, но не войск и других инфраструктурных военных объектов», — отмечают специалисты.

National Interest отмечает, что даже если «конфликт начнется», то у альянса, буквально через пару дней после начала противостояния, возникнет дефицит боеприпасов и беспилотников.

«В общей сложности перевооружение войск и покупка современной техники без помощи Соединенных Штатов обойдется Евросоюзу в 357 миллиардов долларов», — резюмируют эксперты.

Таким образом, констатирует National Interest, США являются ключевым членом Североатлантического альянса, и без помощи Вашингтона Старый свет будет неспособен «противостоять» Москва, пишет «Газета.ru».