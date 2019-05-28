Сервис по выявлению дорог с высоким риском ДТП появится в России

Москва, 28 мая. В 2021 году в России появится сервис по выявлению дорог с высоким риском возникновения ДТП.

О планах по созданию такого сервиса сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую группу Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Как ожидается, сервис позволит выявлять на дорогах участки с повышенным уровнем аварийности, что даст возможность выработать рекомендации по снижению риска ДТП и своевременно предупреждать водителей о риске на данных участках при определенных метеоусловиях. Обработка полученных данных о дорожно-транспортных происшествиях позволит выявить условия, повышающие риск аварий.

«Сейчас под аварийно опасным участком понимается территория дороги, не превышающая тысячу метров, на которой в течение года произошло пять и более происшествий, в которых погибли или ранены люди. Это причиняет колоссальный ущерб», — сообщил представитель НТИ «Автонет».

Разработчики сервиса ставят перед собой задачу предугадать возникновение ДТП и предотвратить его в будущем. В этом поможет искусственный интеллект, получающий данные с телематических платформ автомобилей, а также системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это не обязательно информация об авариях, но и сигналы о резком торможении или экстренном срабатывании системы ABS.

Ранее в НТИ «Автонет» сообщили, что система мониторинга состояния российских дорог в режиме реального времени также будет запущена в 2021 году.