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Крымские ученые разработали прототип новых электродвигателей

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Крымские ученые разработали прототип новых электродвигателей

Симферополь, 28 мая. Ученые Крымского федерального университета разработали электродвигатели, сравнимые с лучшими европейскими аналогами.

О создании прототипа новых электродвигателей, коэффициент полезного действия которых превышает показатели зарубежных аналогов, сообщила пресс-служба Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ). Особо подчеркивается, что достижение местных ученых позволит решить проблему импортозамещения.

«Физики разработали прототипы двигателя вращения, характеристики которого соответствуют разработкам лучших европейских производителей. Технология применима также для изготовления линейных двигателей, производство которых в России пока отсутствует», — рассказали в пресс-службе КФУ.

Крымские ученые разработали прототип новых электродвигателей

Прототипы новых двигателей разработаны на базе физико-технического института КФУ. Следующим шагом будет их испытание в сертифицированных лабораториях, где они должны подтвердить свои характеристики.

«После сертификации будем искать выход на партнеров, которые этим заинтересуются. Наша цель — сформировать оптимальную цену и разработать технологию, которая позволит вписаться в широкий сегмент рынка. В этом смысле в Крыму мы — уникальные производители», — заявил доцент физико-технического института КФУ Дмитрий Филиппов.

В пресс-службе университета отметили, что разработки местных ученых в области автономного производства электроэнергии уже пользуются популярностью на полуострове.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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