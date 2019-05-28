Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска «Поля чудес»

Москва, 28 мая. Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович признался, не понимает, как эта программа продолжает выходить в эфир 29 лет. В интервью на радио Baltcom он заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору.

«Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу», — рассказал Якубович.

По его словам, на съемках «Поля чудес» он старается, чтобы программа была комфортной участникам в студии и зрителю. Якубович подчеркнул, что получает удовольствие от участия в ней. Он заверил, что как только ему надоест, зрители смогут определить это по глазам.

Якубович также пожаловался, что часто зрители у телеэкрана не видят все душевности передачи , поскольку ее запись продолжается 2,5 часа, а в эфир идет только час.

«Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает настроение программы», — рассказал Якубович.

Ведущий также поделился закулисными хитростями общения с маленькими гостями программы. По его словам, часто дети, приготовившие песни, стесняются выступить перед зрителями в студии. Тогда Якубович уходит с ребенком в коридор, где юный гость поет ведущему в тихой обстановке. Затем вместе с этой песней они возвращаются в студию. Якубович отметил, что такие «теплые кусочки» никогда не попадают в эфир.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором гости «Поля чудес» набрасываются на еду, которая расположена на барабане, а некоторые упаковывают ее в целлофановые пакеты. В беседе с Федеральным агентством новостей Леонид Якубович прокомментировал такое поведение участников шоу.