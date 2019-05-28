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Мужчина с ножом устроил резню в парке в Японии, есть жертвы и раненые

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Мужчина с ножом устроил резню в парке в Японии, есть жертвы и раненые

Токио, 28 мая. В японском городе Кавасаки неизвестный с ножом напал на детей, три человека погибли, еще 19 ранены.

Во вторник в парке города Кавасаки было совершено вооруженное нападение на группу учеников младших классов. Как сообщает телеканал NHK, в результате погибли как минимум три человека, среди них один ребенок. Еще по крайней мере 19 человек получили различные ранения, в том числе — десять детей.

По предварительным данным, преступник напал на детей в тот момент, когда они направлялись на занятия.

Подозреваемый задержан. Сообщается, что он также имеет ножевое ранение, которое мог нанести себе сам.

Отметим, трагическое событие совпало с государственным визитом в Японию президента США Дональда Трампа. Пользователи соцсетей в комментариях к новости о нападении жалуются, что все внимание полиции в эти дни сосредоточено на обеспечении безопасности Трампа.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: ТАСС
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