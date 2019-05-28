Мошенники нашли новый способ кражи денег через соцсети

Москва, 28 мая. Мошенники придумали схему кражи денег у подростков через социальные сети. В группе риска дети в возрасте от 14 до 17 лет.

Злоумышленник заводит знакомство с ним в социальной сети. Он входят в доверие к подростку, и просит его помочь «зарегистрироваться» на портале, поскольку его телефон сломался. Обычно злоумышленники представляются сверстниками ребенка, например девочкой-подростком. Жертва сообщает мошеннику свой номер телефона. После чего номер регистрируется в сервисе мобильных денежных переводов. Затем ребенку приходит SMS с кодом подтверждения, который он тоже сообщает злоумышленнику.

«Мошенник заходит в личный кабинет в сервисе переводов и начинает переводить все находящиеся на балансе средства на свой номер. Таким образом и выводятся все деньги», — рассказали представители «Альфа-банка» журналистам.

Часто к номеру мобильного телефона подключена услуга автоплатежа, которая автоматически пополняет счет, когда на нем заканчиваются деньги. Это позволяет мошенникам красть деньги небольшими порциями.

«Мошенник повторяет переводы до тех пор, пока на карте не кончатся деньги либо ребенок или его родители не заблокируют автоплатеж», — отметили в пресс-службе кредитной организации журналистам «Известий».

Вернуть похищенные деньги практически невозможно: злоумышленники стараются максимально быстро вывести их в наличные.

По словам юриста Дмитрия Константинова, с правовой точки зрения клиент передал средства управления денежным счетом ребенку, не научив его ими пользоваться. Банк со своей стороны выполнил все обязательства, предоставив клиенту необходимые меры по защите счета, подчеркнул юрист.

Психолог Ольга Максимова напомнила, что часто жертвами киберпреступников становятся именно мальчики-подростки. Девочки-подростки практичнее, чем их сверстники, кроме того у них больше потребительских интересов в виртуальном пространстве. Психолог подчеркнула, что детей необходимо постоянно информировать о новых способах мошенничества.

Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков считает, что родителям не стоит доверять детям управление счетами, а также сообщать им пароль от личного кабинета.

Ранее эксперты по компьютерной безопасности рассказали о недостатках использования онлайн-банков.

Как сообщает «Газета.ru», в США появились киберпреступники, которые запугивают американцев, обвиняя их в якобы переводе денежных средств террористам, а затем предлагают услуги «адвоката», которому нужно заплатить аванс.