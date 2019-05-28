Мадуро призвал готовиться к досрочным парламентским выборам

Каракас, 28 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении как можно скорее провести парламентские выборы.

Мадуро призвал соратников по Единой социалистической партии Венесуэла готовиться к парламентским выборам. Президент заявил, что их нужно провести «лучше раньше, чем позже».

«Прошу Единую социалистическую партию быть готовой выйти победителем на выборах, чтобы обновить Национальную ассамблею, лучше раньше, чем позже. Мы хотим проведения выборов, выборы уже — вот наш лозунг!» — обратился Мадуро к руководству партии.

Неделю назад глава Боливарианской республики предложил оппозиции, составляющей парламентское большинство по итогам прошлых выборов, провести досрочное голосование. Он подчеркнул, что власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы Национальная ассамблея стала легитимной. Сегодня она не участвует в политической жизни страны, вся законодательная деятельность сосредоточена в лояльном Мадуро Национальном учредительном собрании.

«Национальная ассамблея — сборище никчемных лентяев. Давайте начнем кампанию правды, чтобы одержать победу, необходимую для мира в стране», — призвал Мадуро в ходе транслировавшегося в Twitter выступления.

Напомним, полоса политической нестабильности началась в Венесуэле после того, как в январе оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом» страны. Его статус признали в США и ряде других государств Запада.

Мадуро объявил о неудачной попытке государственного переворота, осуществленной через Гуайдо Вашингтоном и призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела Боливарианской республики.

В поддержку легитимного президента Венесуэлы выступили Россия, Китай и ряд других стран. В Москве назвали статус Гуайдо «ничтожным».

Ранее RT сообщил, что МИД России приветствует продолжение контактов властей и оппозиции Венесуэлы.