Президент Австрии отправит в отставку правительство Курца

Вена, 28 мая. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назначит исполняющим обязанности канцлера главу Минфина Хартвига Легера.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии отправит в отставку правительство Себестьяна Курца. Как заявил Ван дер Беллен, исполнять обязанности канцлера временно будет министр финансов страны Хартвиг Легер. С соответствующим заявлением руководитель страны выступил на пресс-конференции в Вене.

Ранее депутаты австрийского парламента вынесли вотум недоверия правительству Курца в связи с кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц заявил, что готов передать власть временному правительству и помочь в его работе.

«В соответствии со своими полномочиями я освобожу от исполнения обязанностей правительство. Вице-канцлера Легера я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством», — сообщил Ван дер Беллен.

Президент подчеркнул, что после отставки правительства члены кабмина будут исполнять свои обязанности до назначения нового канцлера, которому предстоит сформировать кабинет министров для продолжения работы в переходном правительстве.

Напомним, из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы страна готовится к досрочным выборам в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии), которые должны состояться в сентябре текущего года.

Ранее RT сообщил о том, что Австрийская народная партия Курца победила на выборах в Европарламент.