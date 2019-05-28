Мадуро заявил, что суда с продуктами и топливом не пускают в Венесуэлу

Каракас, 28 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в результате саботажа десятки судов не добрались до побережья страны.

В своем выступлении, которое транслировалось в Twitter, Мадуро заявил, что судам с продуктами и бензином на борту не дали прибыть в Венесуэлу. По его словам, власти страны работают над решением этой проблемы.

«В отношении десяти судов с бензином был совершен саботаж, чтобы они не добрались до венесуэльского побережья. Эта проблема в процессе решения и мы нормализуем ситуацию», — заявил лидер Боливарианской республики.

Мадуро подчеркнул, что такие же проблемы есть с судами, которые должны доставить продукты питания в рамках государственной программы обеспечения населения.

Президент страны не уточнил, о каких именно судах идет речь, каков был их маршрут и кто помешал им прибыть в порты назначения.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года, года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. О его признании незамедлительно заявили Соединенные Штаты, а также ряд других стран.

Мадуро назвал случившееся попыткой государственного переворота, совершенной по инициативе и под контролем Вашингтона, а самого Гуайдо — марионеткой США.

Россия, Китай, Турция и другие государства выступили в поддержку законного правительства Венесуэлы. В Москве назвали «президентский» статус Гуайдо ничтожным.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Гуайдо отказался от диалога с Мадуро.