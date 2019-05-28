На Украине признали бесполезность санкций против России

Киев, 28 мая. Европейские санкции в отношении России не действуют. Об этом заявил украинский эксперт, руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала «112 Украина».

Он напомнил, что французские специалисты строят в России завод «Рено», а Германия вместе с Россией сотрудничают по газопроводу «Северный поток—2». Эксперт подчеркнул, что европейские санкции — бесполезны.

«Они [санкции] абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации», — заявил Дмитрий Спивак.

Эксперт считает, что в ближайшее время в европейской политике могут поменяться тенденции, поэтому украинской власти нужно быть готовым к этому. Также Спивак заявил, что Киев «растерял уважение и доверие» за последние 3,5 года.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого законно избранный президент Виктор Янукович покинул страну, опасаясь за свою жизнь. Оппозиция провела новые выборы. На них победил Петр Порошенко. Жители Крыма не признали результаты переворота и провели референдум, на котором подавляющим большинством избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. После этого Крым вновь стал российским регионом. Референдум соответствовал нормам международного права. Страны Запада обвинили Россию во «вмешательстве» в дела Украины и ввели санкции. Москва неоднократно отрицала все обвинения и заявляла о контрпродуктивности ведения разговора на языке санкций, сообщает «Газета.ru».

Ранее французский депутат Жозе Эврар призвал власти Франции нормализовать отношения с Москвой, отменив антироссийские санкции.