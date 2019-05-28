Хоккеист Кузнецов объяснил скандальное видео с белым порошком

Москва, 28 мая. Игрок российской сборной по Хоккею Евгений Кузнецов, выступающий также за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», прокомментировал слухи о том, что он, якобы, употреблял наркотики.

В социальных сетях ранее появился видеоролик, на котором хоккеист находится у стола, на котором находится белый порошок. По словам Кузнецова, этому ролику больше года. Он был снят в Лас-Вегасе, когда хоккеист заглянул в гостиничный номер к своим знакомым.

«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — приводит слова Кузнецова газета «Известия».

Он объяснил, что, войдя в номер, он увидел в нем незнакомых женщин и некие вещества на столе. Сразу после этого он покинул помещение.

Напомним, что ранее главный тренер российской сборной по хоккею Илья Воробьев отреагировал на сообщения СМИ Словакии о том, что игроки команды якобы выпили 160 бокалов пива после победы над чехами на чемпионате мира.