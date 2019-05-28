Американские СМИ сообщили о прекращении закупки Китаем иранской нефти

Москва, 28 мая. Китай остановил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США.

О прекращении закупки Китаем иранской нефти сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Ирана. По данным издания, причиной такого шага со стороны КНР стало вступление в силу американских санкций.

После решения США не продлевать исключения на покупку иранской нефти для определенных стран, прямые закупки сырья у Тегерана прекратили также Индия, Турция, Южная Корея и Япония.

Ранее объемы поставок в эти страны, а также в Тайвань, Грецию и Италию достигали 1,6 млн баррелей ежедневно.

«Они действительно выполняют санкции», — отметил член экономической комиссии иранского парламента Рахим Заре.

Газета пишет, что в середине мая с нефтетерминала в Иране был загружен принадлежащий Китаю танкер, что было воспринято как возобновление закупок сырья КНР. Но пунктом назначения судна стала Индонезия, а сейчас танкер остается у иранского побережья в Оманском заливе.

По версии источника издания, судно использовалось лишь как дополнительный резервуар, поскольку наземные емкости нефтехранилища переполнены.

В Тегеране отмечают также, что от покупки иранской нефти отказались и небольшие частные китайские компании, на которые в Иране возлагали определенные надежды.

«У Китая хватает проблем с США. Они не хотят давать им еще один повод», — рассказал источник газеты, пожелавший сохранить анонимность.

Напомним, в прошлом году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из сделки с Ираном и вновь ввел санкции, в том числе — в отношении сотрудничающих с Тегераном стран. В Белом доме рассчитывают сократить объем экспорта иранской нефти до нуля.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент США Дональд Трамп открестился от идеи сменить власть в Иране.