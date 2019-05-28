Военный эксперт оценил потенциал ЗРК С-500

Москва, 28 мая. Новейшие комплексы ПВО С-500 «Прометей», разрабатываемые в России, уязвимы, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов.

Фролов в колонке для «Известий» оценил экспортный потенциал нового российского комплекса после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары закупить у РФ С-500 после завершения сделки по С-400.

По мнению эксперта, зенитные ракетные комплексы С-500 могут заинтересовать ряд стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Алжир и Иран. Покупателей могут привлечь именно противоракетные возможности системы.

Однако эксперт подчеркивает, что «мы до сих пор не знаем характеристик этой системы». Согласно опубликованным данным, С-500 может использоваться в том числе в качестве противоспутникового и противоракетного оружия.

При этом он указывает на серьезную уязвимость: система С-500 «должна быть элементом многоэшелонированной системы ПВО-ПРО». То есть для покупки «Прометея» стране необходимо иметь на вооружении системы других классов, к примеру, С-400, С-300.

«С-500, не прикрытая системами малой и средней дальности, может легко быть уничтожена относительно простыми средствами нападения», — заключил Фролов.

Отметим, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в интервью RT указал ранее, что С-500 будет универсальным ЗРК, который способен перехватывать любые цели.

«С-500 — действительно прорыв, это принципиально новая система, хотя С-400 на данный момент является лучшей и действующей системой ближнего и среднего радиуса действия. Спрос на них будет безусловно», — заявил он.

При этом Подберезкин добавил, что С-500 будет более популярна, чем С-400, «в силу того, что она гарантирует защиту от всего спектра воздушно-космических наступательных вооружений».

Ранее американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского С-500. Материал получил название «Убийца F-35?: Система ПВО России С-500 почти готова». Американские специалисты дали российской новинке высокую оценку. По их мнению, С-500 имеет все шансы стать «убийцей» истребителей F-35 ВВС Соединенных Штатов Америки.