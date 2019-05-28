Пушков рассказал адвокату Трампа об истинном положении дел на Украине

Москва, 28 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал запрос адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, в котором тот просит Белый дом предоставить достоверную информацию о положении на Украине.

Пушков отметил, что обстановка на Украине после государственного переворота, который поддержали Соединенные Штаты, стала значительно хуже.

«Разрыв связей с Россией обошелся Украине в десятки миллиардов долларов, а США дают Украине подачки, чтобы уж совсем не утонула», — подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС. Российский сенатор напомнил, что Украина всегда жила за чей-то счет и сейчас пытается прожить за счет ЕС.

В конце апреля Пушков отметил, что о миссии государства украинские власти смогут говорить лишь после того, как состоится суд над виновными в массовом убийстве людей в Одессе в мае 2014 года и обстрелах мирного населения в Донбассе. Также российский сенатор напомнил о необходимости запрета неонацистских группировок на Украине.

Напомним, что адвокат американского лидера Джулиани заявил: он убежден, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский «окружен» людьми, которые являются «врагами» Дональда Трампа, а также персонами, которые — «по крайней мере, в одном случае», — «явно коррумпированы и замешаны» в сговоре с американскими демократами.