Вашингтон, 28 мая. Республиканцы не допустят объявления импичмента президенту США Дональду Трампу, если Палата представителей направит в Сенат соответствующий документ. Об этом сообщает газета The Hill.

Согласно американскому законодательству, процедура импичмента инициируется в нижней палате конгресса США. Ее должны утвердить большинством голосов. Теоретически демократы могут набрать такое большинство. После этого документ передается в Сенат, где процедура импичмента превращается в судебный процесс. Чтобы объявить импичмент Трампу потребуется 67 голосов в Сенате, однако большинство мест в нем контролируется республиканцами — 53 места. У демократов —47 мест.

«Если он [обвинительный акт] будет основан на докладе [спецпрокурора Роберта] Мюллера, или чем-то в этом роде, то мы от него быстро избавимся», — заявила лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Сенатор Джон Корнин сомневается, что демократы будут инициировать процедуру импичмента, поскольку она потерпит крах.

«Они только и могут, что лишь говорить об этом. Они знают, каков будет», — отметил сенатор.

Газета The Hill напоминает, что импичмент Трампа поддерживают менее 40% американцев.

О возможности запуска этой процедуры заявляла спикер Палата представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, расследование демократов в нижней палате может дойти до точки, после которой «импичмент может быть неизбежен». Пелоси утверждает, что Трамп занимается сокрытием информации.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал так называемое «российское вмешательство» в выборы президента США, однако не нашел никаких доказательств. Эксперты считают, что обвинения были частью борьбы между Демократической и Республиканской партиями, сообщает «Газета.ru».

Российские власти неоднократно заявляли, что не вмешиваются в дела других стран, а обвинения во «вмешательстве» в выборы президента США являются голословными. Глава Белого дома заявлял, что расследование спецпрокурора обошлось налогоплательщикам 30 млн долларов.