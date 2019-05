Джон Бон Джови засветился на Красной площади

Москва, 28 мая. Американский рок-музыкант, лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови впервые за 30 лет прилетел в Москву. В Сети опубликовано видео с прогуливающимся по Красной площади музыкантом.

Певец с коллегами ознакомился с достопримечательностями российской столицы. Судя по кадрам, опубликованным РЕН ТВ, Бон Джови находится в приятном расположении духа и вполне доволен прогулкой.

Концерт американских рокеров состоится 31 мая на стадионе «Лужники». У Бон Джови в России огромная армия поклонников, которые уже приготовили различные перфомансы на его выступление. Последний раз группа выступала в России 30 лет назад на Московском музыкальном фестивале мира. Bon Jovi стали первой группой, которой правительство СССР официально разрешило выступить на мероприятии. Их альбом New Jersey был выпущен звукозаписывающей компанией «Мелодия», чего не удавалось сделать ни одной другой американской группе.

В марте стало известно, что музыканты начали работу над новым альбомом. Как сообщали «Известия», работа над альбомом проходила в столице американского штата Теннеси Нэшвилле. Предполагается, что до июня музыканты запишут 23 новые песни.

Отметим, ранее музыкальные критики составили рейтинг из 214 музыкантов Зала славы рок-н-ролла. При этом группу Bon Jovi они поставили на последнюю строчку, назвав ее лидера худшим рок-музыкантом, включенным в Зал славы рок-н-ролла, за всю историю рок-музыки. Добавим, однако, что предпоследнее место в этом рейтинге заняла группа Queen, которую критики посчитали «самой переоцененной в истории поп-музыки», сообщал Ридус.

Как сообщал Пятый канал, тринадцатый студийный альбом группы, выпущенный в ноябре 2016 года, «This House Is Not for Sale» сами участники коллектива называют своим музыкальным прорывом. Треки с пластинки предсказуемо заняли верхние строчки хит-парадов. Однако не все знают, что записан альбом был обновленным составом Bon Jovi — без гитариста Ричи Самборы.