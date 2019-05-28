Шойгу прибыл в Душанбе на переговоры с руководством Таджикистана

Душанбе, 28 мая. Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где запланировано проведение переговоров с руководством республики. Их центральной темой станет модернизация вооруженных сил Таджикистана, а также вопросы функционирования 201-й российской военной базы.

«Основные темы переговоров - вопросы оснащения дислоцированной на территории страны российской военной базы новыми образцами оружия, а также модернизация таджикской армии», ― сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

Ожидается, что Шойгу будет принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы с ним российский министр обсудит ряд вопросов, связанных с работой базы ВС РФ на территории Таджикистана.

Ранее Минобороны РФ повысило боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. Соответствующие меры были предприняты в связи с риском проникновения боевиков из Афганистана в Среднюю Азию.

Напомним, что 30 апреля Шойгу провел переговоры с начальником Генштаба ВС Киргизии генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым. В ходе этой встречи министр обороны РФ отметил, что сотрудничество Москвы и Бишкека в военной сфере помогает укрепить региональную безопасность. В ответ Дуйшенбиев поблагодарил Россию за ее усилия по подготовке военных кадров для ВС Киргизии. Он напомнил, что киргизские офицеры и курсанты получают в России образование бесплатно.