Минздрав РФ заявил о снижении смертности от инсультов и инфарктов

Москва, 28 мая. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о двукратном снижении смертности от инсультов и инфарктов.

Смертность от инсультов и инфарктов среди россиян за последние годы снизилась почти в два раза. Сейчас по этой причине умирает каждый четвертый из страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала в интервью «Известиям».

«Лишь четверть сосудистых смертей связана с «острыми» состояниями: инсультами и инфарктами миокарда, поскольку смертность при них за последние годы нам удалось снизить почти в два раза», — сообщила министр.

Скворцова заявила, что три из четырех инфарктов и инсультов проходят на фоне хронической ишемической болезни сердца или миокардиопатии. Она подчеркнула, что после перенесенного «острого» состояния пациенты должны принимать лекарства не менее двух лет, а в ряде случаев и всю жизнь.

«Если этого не делать, в 70% случаев острые сосудистые нарушения повторяются в течение первого года. Причем каждый последующий эпизод тяжелее предыдущего», — сообщила Скворцова.

Глава Минздрава напомнила, что заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности среди россиян, но доля снизилась с 70% до 50%.

В ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение», рассчитанного до 2024 года, смертность от сердечно-сосудистых болезней в России должна сократиться с примерно 587 случаев на 100 тысяч человек до 400. В течение шести лет планируется провести переоснащение 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Кроме того, Минздрав намерен внедрить 60 новых методов профилактики, новые системы контроля качества медпомощи, развивать дистанционные формы консультирования.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что средняя продолжительность жизни в России выросла за прошлый год на 73 дня и составляет сегодня 72,8 года.