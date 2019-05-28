Новый языковой закон киевских властей наносит чувствительный удар по общественной жизни страны. Согласно замыслу законодателей, тотальная украинизация ожидает практически все сферы деятельности: науку, образование, культуру, рекламу, публичные мероприятия, обслуживание потребителей и даже медицинское обслуживание.

Как правило, врачам человеческого профиля значительно легче общаться с пациентами, нежели их коллегам-ветеринарам. Однако монополия мовы в сфере здравоохранения сблизит их положение. Охранять здоровье украинцев отныне полагается на государственном языке. Исключение может быть сделано лишь по просьбе человека, обратившегося за медицинской помощью. А может быть и не сделано.

До прихода к власти «майданных» деятелей гражданам не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. В свою независимую историю Украина вошла с Законом «О языках в Украинской ССР» 1989 года рождения. Уже этот нормативный акт был весьма благосклонен к украиноязычной среде. Однако и русский получил достойный статус. Его использование допускалось практически повсеместно. И даже паспорта граждан заполнялись на обоих языках.

На протяжении более 20 лет в стране не утихала дискуссия о необходимости законодательных изменений. Да и жизнь не стояла на месте. Стремительное развитие Интернета и рыночных отношений со всей очевидностью требовало внимания парламентариев.

Новую веху открыл так называемый закон Колесниченко-Кивалова. За украинским сохранялся почетный статус единственного государственного языка. Но и национальные меньшинства почувствовали воздух свободы. Новый закон стоял на страже их интересов, гарантировал широкие права носителей региональных языков, избегал ненужных императивных предписаний.

После победы «революции достоинства» власти обуяло маниакальное желание украинизировать все и вся. Закон Колесниченко-Кивалова должен был пасть одной из первых жертв «революционеров». Депутаты даже проголосовали за его отмену. Но тут сыграл свою роль крымский фактор. Как известно, на полуострове не обрадовались государственному перевороту. Жители республики не признали свержение конституционного строя и предпочли вернуться в состав России.

В этой обстановке спикер Верховной рады Александр Турчинов решил не подписывать одиозный документ, чтобы показать, мол, не так страшен зверь. Правда, на волеизъявление крымчан эти потуги не возымели эффекта. Сущность новых властей была слишком очевидна.

Последующие годы отметились попытками Киева изгнать русский язык из общественной жизни. Новый закон все не принимался, зато «старый» игнорировался. Львовский и Тернопольский областной советы дошли до «запрета русскоязычной продукции».

Точечные меры уступили место комплексному решению, коим и стал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как уже отмечалось, под ударом оказались представители самых разных областей общественного бытия. В частности, в чрезвычайно сложном положении оказались печатные СМИ. Закон обязывает издавать газеты и другую печатную продукцию на украинском языке. Если же печатное СМИ выпускается на языке национального меньшинства, тираж на государственном языке не может быть меньшим.

В надежде на оттепель пострадавшие от «патриотизма» заговорили вслух. Газета «Сегодня» прямо заявила о нерентабельности печатной продукции на украинском.

«Нести такие убытки ежемесячно невозможно. И в итоге даже та часть населения, которая сегодня еще читает печатные издания, будет лишена этой возможности, так как издательства без поддержки государства просто разорятся», — отмечает руководство «Сегодня».

Следует отметить, что при Порошенко ставить под сомнение пользу украинизации было попросту опасно. Его преемник пока не отличается подобной кровожадностью. Однако позиция Владимира Зеленского по языковому вопросу до конца не ясна.

В статусе кандидата в президенты «слуга народа» искал баланс между противоречивыми чаяниями граждан. Хоть и с очевидным националистическим креном.

«Украинский язык — единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу — никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его потребления», — рассуждал Зеленский.

В то же время, Владимир Александрович ставил под сомнение методы языковой экспансии.

«Государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», — отмечал политик.

Практика показывает, что риторика кандидата в президенты может существенно отличаться от последующих реальных дел. Достаточно вспомнить пресловутое обещание Петра Порошенко закончить АТО (антитеррористическая операция — карательная операция киевских властей в Донбассе — прим. ФАН) за считанные часы. Пять лет спустя вооруженное противостояние не прекратилось, а киевские власти последовательно саботируют минские соглашения, призванные урегулировать конфликт.

Уместно вспомнить и другой пример. Прежде чем стать вторым президентом Украины, Леонид Кучма обещал предоставить русскому языку статус второго государственного. Но впоследствии передумал.

Канувшая в Лету «Партия регионов» выступала с аналогичным лозунгом. Более того, «регионалы» получили возможность воплотить обещание в жизнь. Эта политическая сила фактически создала конституционное большинство. Оппозиционеры презрительно называли это образование «ширкой». Но и тогда на русскоязычных граждан благодать не свалилась.

В общем, украинцы научены горьким опытом: верить в предвыборные обещания по языковому вопросу бесконечно наивно. Так что о будущем русского языка и его носителей на Украине пока судить сложно. Но робкая надежда на лучшее все же сохраняется…