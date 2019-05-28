В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины

Киев, 28 мая. Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады.

Как сообщает NewsOne, к сегодняшнему дню стоимость газа в Европе значительно снизилась. Однако это не сказалось на Украине. По его словам, Киев вынужден покупать европейский газ по цене в два раза больше из-за требования Международного валютного фонда (МВФ).

Бондарь напомнил, что уже несколько месяцев идет обсуждение невозможности снизить тарифы на газ для населения. По его словам, Украина покупает газ по 300-320 долларов за тысячу кубов по требованию МВФ.

Депутат уточнил, что на данный момент цена в Европе опустилась до 200 долларов, однако Украина не может закупать голубое топливо по этой цене из-за старых контрактов, заключенных «Нафтогазом». При этом он добавил, что на европейском хабе TTF в Нидерландах цена опустилась уже до 160 долларов, британском хабе NBP — до 140 долларов за тысячу кубов.

В конце 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 2019 год на сумму 3,9 млрд долларов. В конце декабря Киев получил от МВФ первый транш в размере 1,4 млрд долларов. Остальная часть суммы будет переведена двумя траншами в мае и ноябре 2019 года. Ранее МВФ выдвинул Украине четыре условия для предоставления кредита. Речь, прежде всего, шла о дальнейшем повышении цен на газ до 23%. В конце мая МВФ разрешил Украине больше не поднимать цены на газ для выделения транша.

Напомним, Украина перестала покупать российский газ в 2015 году и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.