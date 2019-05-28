На МКС протестируют жвачку для защиты космонавтов от пародонтита

Москва, 28 мая. Российские ученые протестируют жвачку от пародонтита на борту Международной космической станции (МКС).

Ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук готовятся к проведению эксперимента «Пародонт-ЛОР», который пройдет на борту МКС. Как сообщает РИА Новости, в рамках исследования планируется протестировать препараты, поддерживающие стабильность микрофлоры человеческого организма при полетах к Луне.

Как рассказал завотделом санитарно-экологической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин, препараты выпускаются в форме конфет или жвачки и способны полностью уничтожать, к примеру, золотистый стафилококк.

«Препарат призван защитить от пародонтита и гингивита. Будет использоваться саливарный стрептококк. Стрептококки распределяются по ротовой жидкости и колонизируют. В результате отмечается вытеснение пародонто-патогенных организмов из ротовой области», — рассказал Ильин.

Соответствующий эксперимент уже включен в программу исследований на МКС. В случае его успеха, препараты будут включены в список средств медицинского обеспечения лунной программы.

Как выяснили ранее ученые, в условиях космического полета в ротоглотке человека развиваются пародонто-патогенные организмы, которые через несколько месяцев миссии на МКС практически полностью вытесняют защитные группы микроорганизмов. Поэтому помимо саливарного стрептококка, космонавтам на МКС придет принимать и комплекс бактериофагов «Фагодент».

Ильин подчеркнул, что космонавты будут принимать препараты с самого начала полета, поскольку именно в первые пять-семь дней количество патогенов значительно возрастает. Как отмечают исследователи, такая же картина наблюдается и у участников экспериментов по имитации длительных космических полетов, проводящихся на Земле.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что космонавты на МКС не могут спать из-за жары.