Путин назвал главную задачу пограничной службы России

Москва, 28 мая. Российский президент Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. Кроме того, президент назвал главные задачи погранслужбы России.

«Границы России самые протяженные в мире, и ваша задача – надежно охранять их по всему периметру. Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, в том числе подразделения мобильных действий и специального назначения», ― заявил российский лидер.

Он отметил, что крайне важной темой является освоение новой техники для повышения эффективности обороны российских границ. По мнению Путина, развитие пограничной инфраструктуры и освоение техники нового поколения позволить российским погранслужбам выполнять свою работу максимально эффективно.

Также российский лидер в своей речи упомянул ветеранов службы, напомнив, что именно пограничные войска приняли на себя первый удар врага летом 1941 года. Кроме того, Путин вспомнил о пограничниках, которые защищали кавказские перевалы и дальневосточные рубежи.

Напомним, что День пограничника отмечается в России в 28 мая. Именно в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны в ведомстве наркома по делам финансов.