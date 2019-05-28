Тимошенко похвалила Зеленского за решение распустить Раду

Киев 28 мая. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко оценила решение президента страны Владимира Зеленского распустить Верховную раду.

«Он сделал правильно. Парламент распущен правильно, и пусть идут на выборы», — заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Политик напомнила, что по конституции страны парламент должен быть распущен, если в нем меньше 226 депутатов. Она подчеркнула, что «юридически установленный факт» — отсутствие большинства в Раде. По ее словам, Конституционный суд Украины не сможет изменить решение о роспуске.

Ранее группа украинских депутатов обратилась в Конституционный суд, требуя обжаловать указ Зеленского о роспуске Рады. Указ был подписан и вступил в силу 23 мая.

Первый заместитель главы Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов заявил, что роспуск Рады, назначенный на 21 июня, обойдется стране в 300-400 млн долларов. Это связано с ростом процентных ставок по еврооблигациям.

По словам первого заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, что Зеленский имеет на роспуск Рады законное право. Он подчеркнул, что новому президенту страны необходимо «собрать тех депутатов, которые будут его поддерживать».

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину перед выборами в Верховную раду. По словам источника в окружении политика, на Украине у него остались сторонники, которые ждут его приезда для мобилизации сил перед выборами, передают «Известия».