Минздрав и Минкультуры займутся пропагандой ЗОЖ через кино

Москва, 28 мая. Минздрав обсуждает с Минкультуры создание фильмов и сериалов, которые стали бы пропагандой здорового образа жизни, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Мы активно взаимодействуем и с Министерством культуры, с которым у нас есть общие замыслы создания новых фильмов, сериалов, которые нам помогут», — заявила Скворцова в интервью «Известиям».

Министр добавила, что значительную роль в формировании ответственного отношения граждан к здоровью будут играть соцсети и СМИ. Поэтому, по ее словам, «нужно будет и об этом позаботиться, сделать единомышленниками операторов соцсетей».

Глава Минздрава также сообщила, что образовательно-воспитательные программы для детей, направленные на формирование здорового образа жизни, могут появиться в России уже в 2020 году. Скворцова уточнила, что речь идет об образовательных программах для детей разных возрастных групп.

Ранее министр здравоохранения рассказала, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию. По ее словам, в последние годы продолжительность жизни россиян увеличивается, а в ближайшие 12 лет РФ может войти в клуб стран 80+.

Она заметила, что перед страной стоит задача «равномерно увеличить продолжительность каждого из периодов жизни: и детства, и юности, и активной зрелости, и, соответственно, уже старших возрастных категорий».