Ученые доказали вред ароматизатров электронных сигарет

Вашингтон, 28 мая. Не только сигареты, но и ароматизаторы для электронных сигарет представляют угрозу для сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы при Стэнфордском университете в США.

Они провели исследование, результаты которого подтвердили, что ароматизаторы для электронных сигарет оказывают негативное воздействие на жизнеспособность и функционирование эндотелиальных клеток. Из этих клеток состоит слой внутренней поверхности кровеносных сосудов, они принимают активное участие в процессе свертывания крови и контроле артериального давления. Кроме того, без них невозможно образование новых сосудов, а также ряд других важных процессов.

«Мы также показали, что использование одних только электронных сигарет способно увеличить концентрацию никотина в плазме до уровня, сопоставимого с обычными сигаретами, что указывает на способность электронных сигарет эффективно и измеряемо доставлять никотин», ― говорится в исследовании.

По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования влияния электронных сигарет на человеческий организм. Отметив, что распространение вейпов продолжает расти, исследователи призвали к формированию подходов по регулированию этой сферы.

Ученые исследовали сыворотку крови у пяти здоровых и некурящих людей, пяти людей, которые регулярно курят обычные сигареты, двух людей, которые курят только вейпы и еще двоих, которых курят и то, и другое. Затем их подвергли воздействию растворов с шестью различными ароматизаторами из числа наиболее распространенных.

Выяснилось, что ароматизаторы для электронных сигарет оказывают различное воздействие. Так, смеси с запахом корицы и табака с ментолом оказали наибольшее цитотоксическое действие. Смеси с ароматом сладкого табака с карамелью и ванилью, а также фруктовая смесь продемонстрировали более умеренное воздействие на клетки.

По мнению авторов эксперимента, ароматизаторы могут приводить к гибели клеток, вызывая оксидатный стресс – то если их повреждение. Это неизбежно приведет к нарушению их функционирования, что может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей писало о другом исследовании американских ученых. Исследователи из Гарварда заинтересовались, из чего состоит жидкость и что содержится в картриджах электронных сигарет. Специалисты, проанализировав вейпы, пришли к шокирующему выводу: примерно 30% всей продукции содержат бактериальные токсины, и еще 80% — грибковые.