Белоруссия установила тарифы на прокачку загрязненной нефти в Россию

Минск, 28 мая. На Национальном правовом интернет-портале Белоруссии опубликованы тарифы на прокачку некачественной нефти в РФ.

Белоруссия сформировала тарифы на услуги по прокачке некачественной нефти по нефтепроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» в направлении линейной производственной диспетчерской станции (ЛДПС) «Унеча» на территории России. Соответствующий документ подготовлен министерством антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Как следует из документа, стоимость транспортировки одной тонны нефти по маршруту ЛДПС «Мозырь» — Унеча составит 70,44 российских рубля. Эта сумма аналогична тарифу, установленному с февраля нынешнего года на прокачку тонны нефти по тому же маршруту в обратном направлении.

Стоимость транспортировки тонны нефти от границы Белоруссии и Польши до ЛДПС «Унеча» составит 330,53 российских рубля. Тариф на прокачку одной тонны нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель установлен в размере 191,2 российских рубля.

«Постановление вступает в силу после его опубликования, распространяет свои действия с 23 мая 2019 года и действует до 1 октября 2019 года», — говорится в документе.

Как сообщил ранее вице-премьер России Дмитрий Козак, объем грязной нефти, подлежащей перекачке с территории Белоруссии в РФ, составит около миллиона тонн. Транспортировка будет производиться реверсом по трубам нефтепровода «Дружба», для приема на российской стороне уже подготовлены специальные резервуары.

По состоянию на понедельник, 27 мая, с белорусской территории в направлении РФ уже направлено более 80 тысяч тонн нефти.

Как напоминает «Газета.ру», о проблеме с поставкой некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба» стало изветно 19 апреля нынешнего года, когда белорусская сторона сообщила, что на ее предприятия из России попало сырье, не отвечающее нормам по содержанию хлорорганических соединений.

По версии Следственного комитета РФ, порча нефти произошла в ходе попытки злоумышленников скрыть хищения сырья на одном из пунктов приема в Саратовской области. Подозреваемые по данному делу задержаны.