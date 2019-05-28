Правительство РФ сделает торги госимуществом эффективнее и доступнее

Москва, 28 мая. В Минэкономразвития рассказали о принятых мерах, которые создадут условия для увеличения поступлений в бюджет при торгах государственным и муниципальным имуществом.

В 2018 году бюджет страны получил от приватизации различной государственной собственности в два раза меньше, чем было запланировано — 2,9 млрд рублей. По мнению экспертов, кроме недоработок Росимущества, есть более серьезные проблемы, носящие системный характер.

Как напоминает «Парламентская газета», торги по приватизации госимущества на федеральном уровне с 2016 года проводятся только в электронной форме. Однако регионы за последними трендами явно не успевают. Их показатели, в отличие от федеральных, росли значительно медленнее.

По итогам проверки было установлено, что одной из основных причин, препятствующих переходу на электронную форму торгов, являются дополнительные затраты участников торгов, связанные с аккредитацией на электронных площадках.

Чтобы исправить ситуацию, правительство РФ установило единые требования к программам продажи госимущества, которые вступают в силу с 30 мая. Новые требования призваны повысить прозрачность проведения торгов в электронной форме и обеспечить максимальную их доступность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось пресечь стихийное развитие приватизации государственного имущества, сделав этот процесс более справедливым для россиян. Он подчеркнул, что «сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия».

По словам Путина, для этого он провел «откровенный, честный разговор» с олигархами, предложив им действовать по установленным правилам.