Израиль объяснил удар по сирийской ракетной установке

Тель-Авив, 28 мая. Представители армии Израиля заявили, что атаковали сирийскую систему ПВО, поскольку из нее якобы был обстрелян израильский самолет.

По их словам, в понедельник был зафиксирован огонь со стороны Сирии по израильскому самолету, зенитный снаряд упал на территории САР.

«В ответ на это армия обороны Израиля атаковала пусковую установку, из которой была осуществлена стрельба», — заявили представители армии в Twitter.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль «не готов терпеть агрессию», поэтому отвечает на нее «сильно и решительно». По его словам, сирийская армия пыталась сбить израильский самолет.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщало, что Израиль обстрелял деревню в провинции Кунейтра, есть пострадавшие.