Автомобиль рухнул в ущелье в горах Чечни, погиб один человек

Грозный, 27 мая. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате падения автомобиля в ущелье в горах Веденского района Чечни. Об этом сообщает представитель регионального управления МЧС.

«Автомобиль упал в пятнадцатиметровый обрыв. В результате падения автомобиля один из пострадавших погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести», ― приводит РИА Новости слова собственного источника в МЧС.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда четверо местных жителей решили совершить экстремальную поездку по бездорожью на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40. Они не делали регистрацию в чрезвычайном ведомстве региона.

Отмечается, что несмотря на плохую мобильную связь в горах, одному из пострадавших удалось дозвониться до спасателей, которые незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Всего в спасательной операции приняли участие более 50 человек, включая пожарных, спасателей, полицейских и волонтеров.

Поиски пострадавших заняли больше времени, чем планировалось, так как у спасателей не было точных координат места аварии. Благодаря помощи местных жителей, пострадавших удалось обнаружить между населенными пунктами Махкеты и Сельментаузен, после чего была проведена их эвакуация.

Напомним, что в конце января Федерального агентство новостей сообщало о схожей аварии. В тот раз легковой автомобиль сорвался в пропасть в горах на юге Чеченской Республики. В результате инцидента погибли три человека.