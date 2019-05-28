Украина объявила о намерении добиться международного статуса для Керченского пролива

Киев, 28 мая. Украина собирается добиваться определения статуса Керченского пролива как международного, заявила заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива», — заявила Зеркаль в эфире радио «Новое время», добавив, что «это снимет очень многие вопросы».

Глава МИД Украины добавила, что для Киева важно обеспечить представление своих интересов «именно в международном арбитраже».

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. Тот факт, что инцидент в Черном море имеет характер политической провокации, неоднократно подчеркивали российские политики и эксперты.

В минувшую субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву рассмотрел иск Украины из-за инцидента в Керченском проливе, передавал НСН. Согласно решению трибунала, Россия должна освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение российской границы. Кроме того, трибунал считает, что Россия «должна закрыть» уголовное дело, которое было возбуждено в отношении задержанных украинских моряков.

В Кремле заявили, что российская сторона продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае с Керченским проливом конвенция по морскому праву 1982 года неприменима, и МИД РФ ранее уже детально это разъяснил.

Отметим, что украинский посол в Германии Андрей Мельник пообещал потребовать ввести новые рестрикции против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, передавал «Царьград».

В ответ на его заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что уже давно «для санкций повода не нужно». По ее словам, «их штампуют на потоке».