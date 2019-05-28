Луценко рассказал, когда уйдет с должности генпрокурора Украины

Киев, 28 мая. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, когда покинет свой пост.

Он заявил, что на посту генпрокурора должен провести честные парламентские выборы вместе с коллегами из правоохранительных органов и только потом уйти в отставку. Луценко напомнил, что новоизбранный парламент примет решение о новом генпрокуроре.

В эфире телеканала ICTV чиновник заявил, что уйдет в политику и будет работать с людьми «над видением развития Украины». Он подчеркнул, что не намерен выдвигаться по спискам партий.

6 мая Луценко заявил, что готов уйти в отставку, если так решат депутаты Верховной рады. При этом генеральный прокурор не видит каких-либо юридических и моральных оснований для того, чтобы писать заявление об отставке.

Луценко уже писал заявление об уходе в 2018 году после убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Тогда Верховная рада не утвердила его отставку. Ряд экспертов на Украине высказывал мнение, что эта была спланированная акция, чтобы восстановить пошатнувшийся авторитет Луценко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит Луценко, поскольку он является членом «старой команды», сообщают «Известия».

Напомним, что Юрий Луценко был назначен на должность генпрокурора в мае 2016 года. Его кандидатуру настойчиво продвигал тогдашний президент Петр Порошенко. У Луценко не было высшего юридического образования, и парламент страны внес изменения в нормативные акты, которые позволили утвердить нового генпрокурора.