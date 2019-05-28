Минобороны РФ прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Москва, 28 мая. Министерство обороны России прокомментировало публикации в СМИ об изменениях в правилах воинского призыва.

Информация о готовящихся изменениях был опубликована в газете «Известия», которая сослалась на учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева. Он рассказал, что в российском оборонном ведомстве собираются расширить полномочия воинских комиссий.

Как указали в издании, теперь врачи смогут ставить под сомнение диагнозы гражданских медиков, направляя призывников на обследование в госпитали. Также СМИ подчеркнули, что если раньше негодные к несению воинской службы призывники направлялись в гражданскую больницу или военный госпиталь, то теперь будет подготовлен соответствующий список медицинских организаций.

В министерстве обороны уточнили, что в действительности призывников из военных комиссариатов никогда не направляли на медицинское обследование в военные госпитали. В то же время, Минобороны подтвердило, что при наличии соответствующих медицинских показаний, они могут быть направлены для обследования в медицинские учреждения. Их перечень утверждается председателем призывной комиссии. В настоящий момент в России действует совместный приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу и Минздрава № 240/168 от 23.05.2001 г.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию постепенно уйдет в прошлое. Это связано с задачами, которые стоят перед военными, а они, как показывает мировая тенденция, с каждым днем усложняются, вместе с ними растет и востребованность профессиональной армии.