Вучича призвали к интеграции с Россией, чтобы «вызвать бурю на Западе»

Белград, 28 мая. Выгодная для Белграда интеграция Сербии с Россией, Белоруссией и Казахстаном заставила бы Запад пойти на уступки, заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

В понедельник президент Сербии Александр Вучич более двух часов сообщал парламенту и нации о положении в Косово и Метохии.

Шешель, обращаясь к президенту и собравшимся, выразил мнение, что до 2024 года «готовится объединение России, Белоруссии, Казахстана и, вероятно, Украины, если она вернется в объятия матери-России». По его мнению, страны объединяться «в некую конфедерацию», где вопросы внешней политики и армии будут решаться совместно.

«Считаю, что Сербия должна пойти в этом направлении, вовремя принять участие в этой интеграции», — заявил лидер сербских радикалов.

Как уточнил Шешель, интеграция с этими странами «принесла бы много привилегий» Сербии. В частности, речь идет о выгодных ценах на нефть и газ.

Депутат также подчеркнул, что шаги официального Белграда в этом направлении «вызвали бы бурю на Западе», который бы пошел на еще более крупные уступки для Сербии, чтобы отговорить от союза с Россией.

Как сообщал RT, Вучич в своей речи в парламенте заявил ранее, что нападение албанцев на сербов, которые живут в Косове и Метохии, является вопросом времени. По его словам, «албанцы ведут себя все нервознее».

Отметим, в апреле Вучич заявил, что Сербия не может официально признать Крым российским, потому что тогда бы Белграду пришлось по той же самой модели отказаться от притязаний на Косово, чего сербская нация себе не может позволить, передавала «Газета.ру». При этом он сказал, что Сербия остается самым надежным другом Москвы, не признавшим санкции Евросоюза против России.