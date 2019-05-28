В МИД РФ оценили итоги выборов в Европарламент

Москва, 28 мая. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал результаты выборов в Европарламент.

«Выборы в Европарламент отражают запросы и чаяния тех людей, которые хотят изменений», — заявил Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что никто не сможет дать ответ насколько эти запросы будут выполнены. По его словам, конфигурация политических сил несколько изменилась, поскольку наибольшее влияние теперь имеют партии, которые можно отнести к оппозиции. Грушко напомнил, что Россия готова сотрудничать с Европарламентом на равноправной основе.

Напомним, выборы в Европарламент прошли 23-26 мая. Согласно предварительным итогам, две ведущие партии потеряли совместное большинство мандатов. «Европейская народная партия» (ЕНП) и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСТ) занимают первое и вторре место. У ЕНП 178 мандатов, что на 39 меньше, чем на выборах пятилетней давности, а у ПАСТ — 152 места, это на 34 места меньше, чем в 2014 году.

Третье место у «Альянса либералов и демократов за Европу» и у «Вперед, республика» французского лидера Эммануэля Макрона. Эти две партии объединились перед выборами, они получили 108 мандатов.

Четвертое место — «Зеленые/Европейский альянс» (67 мандатов), пятое место — «Европейские консерваторы и реформисты» (61 мандат).

Евроскептики и националисты также усилили свое влияние, получив совместно 108 мест в Европарламенте. Большинство из них досталась членам «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она проиграла президентские выборы Макрону в 2017 году.