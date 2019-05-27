Военный совет Судана объявил о готовности создать гражданское правительство

Хартум, 27 мая. Заместитель главы переходного военсовета Судана Мухаммед Хамдан заявил, что гражданское правительство в стране может быть сформировано в течение трех месяцев с участием всех политических сил Судана.

«Готовы сформировать гражданское правительство в течение трех месяцев, и движение «Силы за свободу и перемены» будет его частью», ― заявил Хамдан.

По его словам, военный совет не намерен прекращать переговоры с представителями гражданских сил. Хамдан подчеркнул, что в диалоге должны принять участие все желающие.

«Мы передадим Судан только в безопасные руки», ― подчеркнул он.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Армия Судана сформировала переходный военный совет, который возглавил генерал Абдельфаттах аль-Бурхан. Однако жители Судана продолжают мирные акции протеста, требуя передать власть гражданскому управляющему органу.

В начале этого месяца посол Судана Надир Бабикер во время встречи со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым заверил его, что военный переворот в Судане не скажется на отношениях с Россией. Он добавил, что Хартум твердо нацелен на укрепление дружбы и взаимовыгодного многопланового сотрудничества с Москвой.