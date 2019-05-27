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Поклонники раскрыли секрет молодости Пугачевой

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Поклонники раскрыли секрет молодости Пугачевой

Москва, 27 мая. Фанаты народной артистки СССР Аллы Пугачевой обратили внимание, что именно благодаря своим детям Гарри и Лизе певица остается по-настоящему молодой в душе.

Лауреат государственной премии РФ Пугачева не так часто радует поклонников своими фотографиями в соцсетях, а в Instagram в основном выкладывает поздравительные «фишки» для коллег. Фанаты Примадонны видят в этом некий знак — возможно, она уделяет Интернету не так много времени по причине возраста.

Совсем по-другому обращается с соцсетями ее супруг Максим Галкин, выкладывающий в Сеть каждый шаг, а также успехи детей, сообщает Nation News. На некоторых видео можно расслышать голос знаменитой мамы.

По мнению фанатов, именно благодаря Гарри и Лизе Пугачева остается по-настоящему молодой в душе. Они уверены, что любимица публики доживет до глубокой старости, дабы увидеть, какими вырастут ее ребята. 

Ранее в фанатском Instagram дочери Галкина и Пугачевой появился совместный снимок Лизы с папой. Как сообщала «Газета.ру», в подписи автор поста спросил фолловеров, похожа ли девочка на Галкина. Мнения подписчиков разделились. 

В апреле стало известно, что клип Пугачевой на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР, всего за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube. Как сообщал телеканал «360», видеозапись была опубликована в оригинальном качестве в честь 70-летия певицы. Спустя несколько часов ролик набрал свыше миллиона просмотров.

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Автор: Олеся Волкова
Источник: Nation News
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