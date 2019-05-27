Появились фото визита Зеленского на передовую в Донбассе

Киев, 27 мая. Фотоотчет о поездке украинского президента Владимира Зеленского в Донбасс был опубликован на его официальном сайте.

На выложенных фотографиях президент Украины в бронежилете поверх классической рубашки инспектирует позиции ВСУ в Донбассе. Отмечается, что в ходе поездки Зеленский не только лично пообщался с украинскими военнослужащими, но и оценил их бытовые условия. Отмечается, что по итогам мероприятия Зеленский заявил о необходимости улучшения обеспечения военнослужащих ВСУ.

Отметим, что это была первая поездка Зеленского в Донбасс в качестве официального лица. Он смотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье (Луганская область).

Напомним, что новый президент пообещал, что кровопролитие в Донбассе будет прекращено, но пока что обстрелы ДНР и ЛНР до сих пор продолжаются. В начале мая стало известно, что Зеленский собирается провести референдум на Украине, темой которого станет вопрос переговоров с Россией по Донбассу.

Зеленский стал самым молодым украинским президентом. Политику всего 41 год. К присяге 20 мая его привела судья Конституционного суда Украины (КСУ) Наталья Шаптала.