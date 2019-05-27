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Россия

В России хоят запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

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В России хоят запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

Москва, 27 мая. Сотрудники Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые запретят доступ посторонних к пляжам детских лагерей.

Как сообщают «Известия» в ведомствах уточнили, что вносимые поправки призваны обезопасить детей. По словам председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, вожатым сложно уследить за детьми в толпе. При этом дети могут стать жертвами преступников на общественных пляжах. 

Сегодня каждый гражданин РФ имеет право на доступ к водоему и береговой линии (20 м от воды), причем бесплатно. Это право гарантирует Водный кодекс. Эксперты предполагают, что изменение законодательства приведет к росту числа заборов, которые вряд ли понравятся местным жителям. 

В России хоят запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

В марте, как сообщало Федеральное агентство новостей, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, направленный на повышение безопасности закупок для детских лагерей. Документом предлагается установить одну форму закупки в детские лагеря — конкурс с ограниченным участием (в том числе в электронной форме).

Законопроект предлагает, чтобы участие в конкурсе могли принимать только те фирмы, которые доказали свою состоятельность, способность обеспечивать необходимую безопасность детей, медицинский уход, качественное и здоровое питание, воспитание.

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Автор: Олеся Волкова
Источник: Известия
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