Австрийский посол объяснил, почему ездит по Москве на метро

Москва, 27 мая. Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер признался, что ездит по Москве на метро или даже просто ходит пешком. Также он рассказал о своей любви к русской кухне.

«Я достаточно часто езжу на метро – это очень комфортно, очень надежно. Или, если недалеко, как сюда сейчас – от посольства пешком просто, люблю», ― рассказал Айгнер, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, Москва стала очень комфортным для жизни городом. Айднер отметил, что ему есть с чем сравнивать, так как работать в посольстве он начал еще 32 года назад.

«Если кому-то объяснить, что это один и тот же город, никто не поверит», ― подчеркнул он.

Также посол рассказал, что все члены его семьи, особенно дети, очень любят русскую кухню. Особенной любовью пользуются борщ и пельмени.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики.