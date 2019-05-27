Скворцова рассказала о новых методах лечения рака

Москва, 27 мая. В России разрабатываются новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Министр в интервью «Известиям» рассказала о новинках в области речения рака. По ее словам, российские специалисты уже разрабатывают методы диагностики на основе жидкостной биопсии — это молекулярно-генетическое исследование крови человека с выявлением микро-ДНК или микро-РНК опухолевой ткани.

По ее словам, для точной диагностики и успешного лечения рака специалисты должны исследовать не только кровь пациента, но и ткань самой опухоли, которая может видоизменяться в ходе развития болезни.

Скворцова подчеркнула, что генетическая структура даже одного и того же рака различна у разных людей. В перспективе лечение рака должно стать полностью индивидуализированным.

Ранее представители Американского онкологического сообщества сообщили, что у мужчин в два раза чаще, чем у женщин, диагностируют рак желудка. Как сообщала «Газета.ру», по данным ученых, причины возникновения и механизмы развития рака желудка изучены мало. К ним, в первую очередь, относят курение. Некоторые ученые считают, что алкоголь также повышает вероятность этого заболевания, но эта связь не доказана.

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины сообщили ранее, что курение сигарет без фильтра связано с повышением риска развития рака легких на 40% по сравнению с курением сигарет с фильтром. Кроме того, сигареты без фильтра повышают вероятность смерти на 30%, передавал RT.