Петербургский школьник получил премию Американского математического общества. ФАН-ТВ

Награда за острый ум, логику и пытливость. Руслан Магдиев из Петербурга получил первую премию на всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF. Он проходил в городе Финикс штата Аризона в США. Это один из самых престижных конкурсов для молодых математиков. И впервые за 30 лет участия в нем нашей страны, высокую награду получил школьник из России.

«Было ощущение, как будто я был на Евровидении: разные страны трясли флагами все, так радовались, хлопали, были приятные ощущения. Но эта работа — заслуга не только моя, это по кусочкам, по кирпичикам складывалось за все время. Мне очень родители помогали, мама помогала. Потом здесь уже директор школы, по совместительству директор по математике, он нас учил определенным образом мыслить, рассказывал про какие-то великие достижения в математике», — рассказывает о подготовке Руслан.

Математика стала для Руслана зависимостью. В последние три года он стал углубленно изучать точную науку, а именно «Теорию групп» — раздел, который объединяет алгебру, геометрию и топологию.

«Я всегда увлекался тем, как устроен мир, различными способами пытался познать. В детстве увлекался химией, потом увлекся физикой, смотрел много каналов Discovery, вместо того, чтоб смотреть мультики, как многие дети. Мне просто был интересно понять, как устроен мир», — признается школьник.

Руслан участвовал в конкурсах юных математиков в Румынии и Франции. Сейчас он занимается в лаборатории непрерывного математического образования, которая сейчас в 564 школе Петербурга. Работа, которую подготовил и представил молодой ученый, называется «Геометрия геодезических в дискретной группе Гейзенберга».

«В моей научной работе стыкуется очень много разных по своей сути разделов, будь то комбинаторика, там, где люди изучают, сколько вещей, каким образом можно переставить, будь то сложная абстрактная алгебра, или геометрия. То есть очень различная математика сталкивается в одной точке», — поясняет молодой исследователь.

Вместе с Русланом в конкурсе участвовали еще несколько ребят из лаборатории непрерывного математического образования. Премию третьей степени привез Гейдар Мамедов, почетную грамоту получили Алексей Кривовичев и Даниил Кудрявцев. Сам же Руслан Магдиев готовится к сдаче ЕГЭ, экзамен по математике уже 29 мая. Выпускник хочет поступить Санкт-Петербургский государственный университет и непременно продолжить изучать точную науку.