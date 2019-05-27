Силовики предотвратили теракт против сотрудников ФСБ в Астраханской области

Астрахань, 27 мая. Силовики предотвратили теракт, который готовил сторонник радикального ислама в городе Харабали Астраханской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным источника агентства, преступник планировал нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали. В настоящее время суд вынес решение о его аресте, возбуждено уголовное дело.

По данным регионального управления Следственного комитета, теракт был предотвращен два месяца назад следователями совместно с коллегами из управления ФСБ по Астраханской области.