Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Ленобласти, погибли три человека

Санкт-Петербург, 27 мая. Крупное ДТП произошло на 24-м километре автодороги Кириши ― Будогощь в Киришском районе Ленинградской области. По предварительным данным, три человека погибли, еще один получил тяжелые травмы, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По предварительной информации, инцидент произошел в районе 19.00 по московскому времени на 24-м километре трассы Кириши ― Будогощь. Водитель, управлявший автомобилем Mazda, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В итоге погибли три человека – водитель и двое пассажиров. Еще один пассажир получил тяжелые травмы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают на месте аварии, изучая обстоятельства ДТП.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей писало о ДТП под Всеволожском. На 98-м километре внешней стороны КАД женщина на легковушке Ford въехала в стоящую в правой полосе «Газель». Ее водитель в тот момент вышел из машины. От удара отечественный автомобиль выехал на третью полосу и столкнулся с Hyundai, похоронив при этом под колесами своего владельца. Виновница ДТП и ее пассажирка, 12-летняя девочка, получили травмы средней степени тяжести.